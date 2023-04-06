Antalyaspor'da hedef 30 yıl sonra galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında cuma günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlı ekip çalışmanın ardından saat 15.30'da kara yoluyla mücadelenin oynanacağı Konya'ya hareket edecek.



Geçen haftayı 'bay' geçen Antalyaspor, Konyaspor ile toplamda 50'nci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında oynanan 49 maçta Antalyaspor 13 galibiyet, 17 beraberlik ve 19 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Kırmızı beyazlılar ile yeşil beyazlılar Konya'da 24 maçta rakip oldu. Bu müsabakalarda ev sahibi ekip Konyaspor'un ezici üstünlüğü bulunuyor. Antalyaspor 2 maçta galip gelirken, 9 beraberlik ve 13 yenilgi ile de sahadan ayrıldı.



Antalyaspor, bu sezon ligde deplasmanda oynadığı maçlarda sadece 2 kez galip gelebildi. Kırmızı beyazlılar, rakibi Konyaspor'u mağlup ederek 8 hafta aradan sonra dış sahada galip gelmenin planlarını yapıyor. Antalyaspor, bu sezon 12 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.



EN SON DEPLASMAN GALİBİYETİ 30 YIL ÖNCE



Kırmızı beyazlılar, bu hafta karşılaşacağı Konyaspor'a karşı deplasmanda son galibiyetini 1993-1994 sezonunda 2'nci Lig'de elde etti. Antalyaspor, o sezondan sonra Konya'da oynadığı maçlarda rakibine karşı galibiyet elde edemedi. Antalyaspor, rakibini yenerek seriyi sonlandırmak istiyor.



2 SAKAT, 1 CEZALI, 2 SINIRDA



Antalyaspor'da zorlu Konyaspor maçı öncesi Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov ve Admir Mehmedi sakatlığı, Veysel Sarı ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda sakatlığını atlatan ancak son 3 antrenmana ağrıları nedeniyle katılmayan Doğukan Sinik'in ise Konya'ya götürülüp götürülmeyeceği son tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Antalyaspor'da Fredy ve Güray Vural sarı kart sınırında yer alırken, Konyaspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.



Konyaspor ile Antalyaspor arasında cuma günü saat 20.30'da oynanacak mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Emir Eray Eyisoy yapacak.





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