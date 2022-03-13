Antalyaspor'da hazırlıklar tamam

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fraport TAV Antalyaspor'da çalışmalar tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da hazırlıklar tamam
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13 Mart 2022 16:16
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün oynanması planlanan ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle Antalyaspor'un İstanbul'a gidemediği için yarına ertelenen karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

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