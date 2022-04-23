Antalyaspor'da hazırlıklar sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Kayserispor'u konuk edecek Antalyaspor'da hazırlıklar devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da hazırlıklar sürdü
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22 Nisan 2022 22:15
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı.

Akdeniz ekibi, Yukatel Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını 23 Nisan Cumartesi günü tamamlayacak.

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