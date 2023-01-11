Antalyaspor'da, Giresunspor hazırlığı sürüyor

Antalyaspor, yaptığı antrenmanla Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor'da, Giresunspor hazırlığı sürüyor
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11 Ocak 2023 20:28
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Bitexen Giresunspor ile 14 Ocak Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

İdmanın bir bölümü, sağanak altında gerçekleştirildi.

Akdeniz ekibi, antrenman programına çarşamba günü devam edecek.

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