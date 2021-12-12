Antalyaspor'da galibiyet coşkusu

Lider Trabzonspor'u yendikleri maçın ardından uzun süre tribünlerle galibiyeti kutlayan Antalyaspor'da genç teknik direktör Nuri Şahin'in de sevinci görülmeye değerdi.



Taraftarla yumruk şov yapan 33 yaşındaki çalıştırıcı, soyunma odasında da oyuncularıyla kucaklaştı. Bu arada Antalyaspor, en son 2016 yılının kasım ayında rakibini kendi evinde yenerken sonrasında 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı. Antalya son 10 maçta ilk kez rakibini devirdi.





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