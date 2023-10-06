Antalyaspor'da Galatasaray öncesi son durum!

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Galatasaray öncesi son durum!
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06 Ekim 2023 14:42
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde üst üste iki maçını kazanan Akdeniz ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı 3 mücadeleden 1 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Antalyaspor, 9 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor.

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