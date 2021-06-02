Antalyaspor'da Floranus sesleri

Antalyaspor'da savunmanın sağı için Heerenveen'den Sherel Floranus gündeme geldi.

, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Floranus sesleri
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02 Haziran 2021 13:17
Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da savunmanın sağı için bir isim gündeme geldi.

Kırmızı beyazlılar, Hollanda'nın Heerenveen takımının forması giyen Sherel Floranus'u takibe aldı.

22 yaşındaki futbolcu, 30 Haziran'da sözleşmesini tamamlayacak ve serbest kalacak. Geçen sezon ligde 29 maça çıkan Hollandalı futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. [Akdeniz Manşet]

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