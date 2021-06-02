Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da savunmanın sağı için bir isim gündeme geldi.
Kırmızı beyazlılar, Hollanda'nın Heerenveen takımının forması giyen Sherel Floranus'u takibe aldı.
22 yaşındaki futbolcu, 30 Haziran'da sözleşmesini tamamlayacak ve serbest kalacak. Geçen sezon ligde 29 maça çıkan Hollandalı futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. [Akdeniz Manşet]
Kırmızı beyazlılar, Hollanda'nın Heerenveen takımının forması giyen Sherel Floranus'u takibe aldı.
22 yaşındaki futbolcu, 30 Haziran'da sözleşmesini tamamlayacak ve serbest kalacak. Geçen sezon ligde 29 maça çıkan Hollandalı futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. [Akdeniz Manşet]