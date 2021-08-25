Antalyaspor'da Ersun Yanal soru işareti

Yeni sezona Göztepe beraberliği ve Fenerbahçe yenilgisiyle başlayan Antalyaspor'da taraftarlar isyan bayrağı açtı.



Akdeniz Manşet'te yer alan habere göre; Beşiktaş ile oynanan Türkiye Kupası finali ve son 9 lig maçını kazanamayan kırmızı beyazlı takımda eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal'a yöneldi.



Geçtiğimiz sezon kısıtlı imkanlarla takıma savunma ağırlıklı bir oyun oynatan Ersun Yanal'ın, yeni sezonda da aynı taktiği uygulaması en çok eleştirilen konu oldu.



3,5 yıllık sözleşme



Alınan kötü sonuçlar deneyimli teknik adamın durumunu da tartışmaya açtı. Camianın büyük bölümü Yanal ile yolların ayrılmasını isterken, yönetimin bu konudaki sessizliği dikkat çekiyor. Ancak bazı yöneticilerin toplantılarda Yanal'ı hedef aldığı ve gitmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.



Eski başkan Ali Şafak Öztürk'ün 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Ersun Yanal'ın gönderilmesi halinde 3 maaş tazminat verileceği, bunun da 2,5 milyon TL civarında olduğu biliniyor.



Ersun Yanal'ın kader maçı



Ersun Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi takımın kamp için Regnum Otel'de kalması için ısrar ettiği ve bu durumun bazı yöneticileri rahatsız ettiği de öğrenildi. Oğlunun düğününe de yönetici çağırmayan deneyimli çalıştırıcının mevcut yönetimi benimsemediği için böyle bir yola başvurduğu konuşuluyor. Kulübe yakın bazı isimler, Cuma günü oynanacak Rizespor maçının Yanal için bir dönüm noktası olacağını vurguluyor.



'Ayrılacak' denilmiş, yönetim yalanlamıştı



3 Haziran'da Bein Sports, teknik direktör Ersun Yanal'ın Antalyaspor'dan ayrılacağını yazmıştı. Haberin ardından Antalyaspor yönetimi bir açıklama yayınlayarak iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Yalanlanan o açıklamada, "Yayıncı kuruluş Bein Sports'un haber kanalında teknik direktörümüz Ersun Yanal'ın önümüzdeki sezon takımın başında olmayacağı ile ilgili bir haber yayımlanması üzerine zorunlu bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını belirtmek isteriz" denilmişti.



