Antalyaspor'da Ersun Yanal ile ayrılık yakın

Son olarak sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden Antalyaspor'da yönetim kurulu, teknik direktör Ersun Yanal ile görüşme yapacak.



Ersun Yanal ile kulüp yöneticilerinin yolların ayrılması noktasında toplantı yapacağı öğrenildi.



Bu toplantıdan sonra Yanal'ın da görüşü alınarak, kısa süre içerisinde kararın açıklanması bekleniyor.



