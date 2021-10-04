Antalyaspor'da Ersun Yanal ile ayrılık yakın

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Ersun Yanal ile ayrılık yakın
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04 Ekim 2021 10:23
Son olarak sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden Antalyaspor'da yönetim kurulu, teknik direktör Ersun Yanal ile görüşme yapacak.

Ersun Yanal ile kulüp yöneticilerinin yolların ayrılması noktasında toplantı yapacağı öğrenildi.

Bu toplantıdan sonra Yanal'ın da görüşü alınarak, kısa süre içerisinde kararın açıklanması bekleniyor.


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