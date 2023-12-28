Antalyaspor'da Berkay Yılmaz olmadı, yeni hedef belirlendi!

Antalyaspor'da devre arası transfer döneminde Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda 3 bölgeye takviye yapabilmek için çalışma yürüten Antalyaspor'da yoğun mesai devam ediyor.



Öncelikli olarak stoper, sol bek ve sağ kanat bölgeleri için görüşmelerini sürdüren Kırmızı-Beyazlıların hedefindeki isimler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Akrep'in hedefindeki son isim Isparta 32 Spor'un formasını giyen Samet Karakoç oldu.



BERKAY YILMAZ'DAN VAZGEÇİLDİ



Aynı bölge için Freiburg formasını giyen Berkay Yılmaz için görüşme yapan Antalyaspor, devreye Galatasaray ve Beşiktaş'ın girmesinin ardından yükselen maliyet sebebiyle transferden vazgeçti. Berkay Yılmaz defterini tamamen kapatan Akrep, Isparta 32 Spor'dan Samet Karakoç için temaslarına başladı. Genç futbolcu için epey mesafe kat eden Kırmızı-Beyazlılar, transferde son noktayı koymak için çalışmalarına devam ediyor.



BAYRAMPAŞA'DA BAŞLADI



Kariyerinde Bayrampaşaspor'un altyapısında başlayan 21 yaşındaki futbolcu, Azerbaycan'ın FK Qabala formasını terlettikten sonra geçtiğimiz sezon başında TFF 2. Lig ekibi Isparta 32 Spor'a transfer oldu. Akdeniz ekibiyle toplamda 36 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Karakoç, bu sezon ise toplamda 20 maça çıktı ve bin 667 dakika sahada kaldı.



AZERBAYCAN ADINA MÜCADELE EDİYOR



Azerbaycan pasaportu taşıyan Samet Karakoç, 4 kez ülkesi adına mücadele etti. 2021'den bu yana Azerbaycan U21 Milli Takımı formasını giyen genç futbolcu, 346 dakika sahada kalırken, skor katkısı veremedi.



YİĞİT FİDAN İDDİASI



Transferde daha çok genç isimlere yönelen Antalyaspor için dikkat çekecek bir iddia ortaya atıldı. Kırmızı-Beyazlıların, Bursaspor'un genç stoperi Yiğit Fidan'ın transferini bitirmek üzere olduğu öne sürüldü. Antalyaspor'un 800 bin Euro bonservis bedeli teklif ettiği ve devre arası transfer döneminde resmi imzaların atılabileceğine dikkat çekildi. Bursaspor'da bu sezon 17 maçta sürekli oynayan genç savunmacı, 1 de gol kaydetti. [Lider gazete]





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