Antalyaspor'da, Altay mesaisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de Altay ile karşılaşacak Antalyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da, Altay mesaisi devam ediyor
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30 Mart 2022 22:19
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalıştı.

Antrenman taktik ağırlıklı gerçekleştirildi.

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