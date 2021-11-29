Antalyaspor'da 21'lik Bünyamin büyülüyor

Antalyaspor'un 21 yaşındaki yıldızı Bünyamin Balcı performansıyla dikkat çekiyor.

, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da 21'lik Bünyamin büyülüyor
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29 Kasım 2021 10:51
Bünyamin Balcı
Bünyamin Balcı
Antalyaspor
Antalyaspor'un 21 yaşındaki yıldızı Bünyamin Balcı performansıyla büyülüyor. Alanyaspor maçında da takımının en çalışkan ismi Bünyamin'di...

Genç defans oyuncusu Antalya derbisinde takımının ilk golünü atarken, Mukairu'nun attığı golde ise asisti yapan oyuncu oldu. Balcı, bu sezon 13 maçta görev alırken 2 gole imza atıp, 3 de asist gerçekleştirdi.  

 


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