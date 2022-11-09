Antalyaspor'da 2015'ten sonra ilk kez aynı senaryo!

Fatih Karagümrük karşısında ilk 19 dakikada 2-0 geriye düşen Antalyaspor, muhteşem bir geri dönüşe imza koyarak, haftanın en çarpıcı galibiyetine imza atan ekip oldu.



İlk yarıyı 3-2, maçı da 4-2 önde tamamlayan Antalyaspor, tam 7 yıl sonra sezona damga vuracak bir geri dönüşe imza koydu. Kırmızı-Beyazlılar, en sonra 12 Aralık 2015'te yine Antalya Stadyumu'nda oynanan ve 2-0 geriye düştüğü maçta Mersin İdman Yurdu'nu 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.



İLK YARIYI 2-0 GERİDE TAMAMLADI



Mehmet Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, 2015-2016 sezonunun 15'înci haftasında Mersin İdman Yurdu'nu ağırladı. İlk yarısını Mitrovic ve Pedriel'in golleriyle 2-0 geride kapatan Antalyaspor, ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza koydu. 53'te M'Billa Etame, 74'te de Samuel Eto'o ile 2-2'yi bulan Antalyaspor'da 89'uncu dakikada sahneye çıkan Lokman Gör, takımına 3 puanı getirirken, Kırmızı-Beyazlılar, o geri dönüşten tam 7 yıl sonra benzer bir geri dönüşe Karagümrük karşısında imza attı. (Lider Gazate)





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