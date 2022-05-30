Antalyaspor, Bünyamin Balcı'nın fiyatını belirledi!

Süper Lig'de yakaladığı çıkışla birlikte pek çok futbolcusuna teklif gelen Antalyaspor'da Ümit Milli futbolcu Bünyamin Balcı da transferin gözde ismi olmayı başardı.



Antalyaspor'un kadroda tutmak için yoğun uğraş verdiği Fernando Lucas Martins için bir birine rakip olan Fenerbahçe ile Trabzonspor, Bünyamin Balcı için de karşı karşıya geldi. Her iki takım da savunmanın sağı için takviye planlarken, yabancı kısıtlamasının gelecek sezon artacağından dolayı Bünyamin Balcı'yı transfer listesinin önüne aldı.



FENERBAHÇE'YE DAHA YAKIN



Nazım Sangare'nin uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasından dolayı sağ bek transferi olmazsa olmaz olan Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile resmi temasları kurduğu öğrenildi. Para ve futbolcu teklifiyle Kırmızı-Beyazlıların kapısını çalan İstanbul ekibi henüz net bir karşılık alamazken, transferde daha güçlü taraf olduğu belirtildi.



BÜTÇE 1.5 MİLYON EURO



Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da isteğiyle harekete geçen Trabzonspor'un bütçesi ise biraz daha kısıtlı. Karadeniz ekibinin sağ bek transferi için 1.5 milyon euro ayırdığı, üzerini ise futbolcu takasıyla kapatmak istediği öne sürüldü. Bordo-Mavililerin takasta kullanmak istediği öncelikli ismin Yunus Mallı olduğu ifade edildi.



BEKLENTİ 3.5 MİLYON EURO



Antalyaspor Lider gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor'da bu gelişmeler yaşanırken, Antalyaspor ise gelecek sezon maddi olarak ciddi sorunlar yaşamamak için yüksek bir bonservis bedeli bekliyor. Kırmızı-Beyazlıların kapıyı 3.5 milyon eurodan açtığı öne sürüldü.



3 FUTBOLCUYU İSTİYORLAR



Fenerbahçe ile Trabzonspor, Bünyamin Balcı ile birlikte Antalyaspor'dan tam 3 futbolcuya talip durumda. Bünyamin Balcı ve Fernando Lucas Martins'e her iki ekip de talip olurken, Haji Wright için de Trabzonspor oldukça istekli durumda. Bordo-Mavililerin yetkili isimleri, ABD'li golcünün transferinin bitmek üzere olduğunu da yakın çevrelerinde paylaşıyor.





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