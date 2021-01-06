Antalyaspor, buhrandan çıkmayı başardı

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.



Antalyaspor'un golleri; 19. dakikada Hakan Özmert, 37. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 71. dakikada Eren Albayrak'tan geldi. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 10. dakikada Balkovec'ten geldi.



Fatih Karagümrük'te stoper oyuncusu Enzo Roco, 84. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.



3 MAÇ SONRA 3 PUAN



Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 21'e yükseltti. Antalya ekibi, 3 maç aranın ardından 3 puan aldı.



Fatih Karagümrük ise 21 puanla 9. sırada kaldı. Karagümrük üst üste 3. maçında puan kaybı yaptı ve bu maçların ikisini kaybetti.



Antalyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak. Fatih Karagümrük ise aynı haftada sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.



