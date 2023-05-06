Antalyaspor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.Son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2 kez ertelendikten sonra Vodafone Park'ta oynanmış ve 0-0 sonuçlanmıştı.Antalyaspor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley, Tayyip Talha ve Salih Uçan ile Georges-Kevin N'Koudou Antalya'ya götürülmedi.Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Cemali Sertel, Fernando, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Ndao, Larsson, WrightMert Günok, Rosier, Saiss, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Maxim, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun, AboubakarBeşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig tarihinde 64. kez karşı karşıya geliyor.Beşiktaş geride kalan karşılaşmalarda 34 galibiyet alırken Antalyaspor 6 galibiyet elde etti, 13 maç ise berabere tamamlandı. Antalya'da oynanan maçlarda ise Antalyaspor 30 maçta 5 galibiyet elde ederken Beşiktaş ise 18 galibiyet aldı.Beşiktaş ligde 10 maçtır yenilmeyerek zirve takibini sürdürüyor.Siyah beyazlılar son 10 maçta Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken Antalyaspor ve Trabzonspor maçları ise beraberlikle sonuçlandı.Siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Sezonun geride kalan bölümündeki Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart gören golcü oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında da kart görmesi halinde Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.