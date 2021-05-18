Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.Siyah-beyazlıların lig şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.Beşiktaş, Antalyaspor ile ligde oynadığı iki maçtan da 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.Beşiktaş Türkiye Kupası'na 5. turda fahil olarak sorasıyla, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2, Çaykur Rizespor'u 1-0, Konyaspor'ı 1-1'in uzatmalarında penaltılarda 3-2 ve yarı finalde Başakşehir'i 3-2 mağlup etmişti.Antalyaspor ise 4. turdan kupaya dahil olarak Pendikspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0 ve Alanyaspor'u 2-0 yenerek hiç gol yemeden ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.Beşiktaş'ta Hasic, Oğuzhan, Aboubakar ve Ljajic sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın maç kadrosunda olmayacak.Antalyaspor'da tek eksik Serdar GürlerBoffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Eren, Ufuk, Nuri, Fredy, Amilton, Sam, GökdenizErsin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Gökhan Töreİzmir'de final heyecanı 3 kez Alsancak Stadı'nda 6 kez de Atatürk Stadı'nda yaşandı. İzmir'deki müsabakalarda 5 kez final oynayan Beşiktaş bunların 4'ünde kupayı kazandı.1983-1984 sezonunda Trabzonspor'a finalde yenilen Beşiktaş, 1989-1990'da Trabzonspor'u, 2005-2006 ve 2008-2009 sezonlarında Fenerbahçe'yi ve 2006-2007'de Kayseri Erciyesspor'u yenerek kupaya uzandı.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.Kupada geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.Beşiktaş, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.Siyah-beyazlı takım, 9 sezon aradan sonra finalde mücadele edeceği kupada 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında mutlu sona ulaştı.Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.Antalyaspor ise ikinci kez kupada final oynayacak. Akdeniz ekibi, 1999-2000'deki finalde Galatasaray'a yenilmişti.Türkiye Kupası'nı, 58 yıllık geçmişinde şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü.Kupada şimdiye dek Galatasaray 18, Beşiktaş 9, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.Türkiye Kupası'nın 58 yıllık geçmişinde daha önce 23 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 15'i en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir (2 kez) Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor, Aytemiz Alanyaspor.Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.Trabzonspor da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü.Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp, 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp, sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.