Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır
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18 Eylül 2020 14:30
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Taktiksel çalışmalar yapan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'a hareket edecek.   

Vodafone Park'ta yarın 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesini, hakem Halil Umut Meler yönetecek. 



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