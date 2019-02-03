Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş hangi kanalda?

Antalyaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 20. haftasında Antalyaspor-Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 20. haftasında oynanacak Antalyaspor-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.
3 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Antalyaspor-Beşiktaş maçı 3 Şubat Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN... SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.
Ligde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerken, MKE Ankaragücü Ankara'da açılışı yapılan Eryaman Stadı'ndaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi. - Sonuçlar
Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: 1-1
Göztepe-Galatasaray: 0-1
Çaykur Rizespor-Akhisarspor: 3-1
Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-0
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2 DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...