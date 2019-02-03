Antalyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Antalyaspor Beşiktaş hangi kanalda?

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 20. haftasında oynanacak Antalyaspor-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.



3 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.



Antalyaspor-Beşiktaş maçı 3 Şubat Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.



ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?









Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.



Ligde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.



Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerken, MKE Ankaragücü Ankara'da açılışı yapılan Eryaman Stadı'ndaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi.



- Sonuçlar



Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1



İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: 1-1



Göztepe-Galatasaray: 0-1



Çaykur Rizespor-Akhisarspor: 3-1



Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 2-0



Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1



Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-0



MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-2



Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2



DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...



Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 20. haftasında oynanacak Antalyaspor-Beşiktaş maçı naklen yayınlanacak.3 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Antalyaspor-Beşiktaş maçı 3 Şubat Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.Ligde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerken, MKE Ankaragücü Ankara'da açılışı yapılan Eryaman Stadı'ndaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi.Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: 1-1Göztepe-Galatasaray: 0-1Çaykur Rizespor-Akhisarspor: 3-1Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 2-0Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-0MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-2Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.



İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.





Antalyaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 20. haftasında Antalyaspor-Beşiktaş karşı karşıya gelecek.