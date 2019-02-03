Antalyaspor Beşiktaş maçı özeti (Kagawa gollerİ izle)

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'in 20. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi., yeni transferi Kagawa'nın 3 dakikada 2 gol attığı maçta'u 6-2 mağlup etti.Beşiktaş'ın galibiyet gollerini 35. dakikada penaltıdan, 39. dakikada, 43. dakikada, 67. dakikada kendi kalesine, 82. dakikada ve 84. dakikadakaydetti. Siyah-beyazlı ekipte 33. dakikadabir penaltıdan yararlanamadı.Antalyaspor'un golünü ise 50. dakikadaattı.Bu galibiyetin ardından Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de puanını 33'e çıkarırken Antalyaspor 28 puanda kaldı.Beşiktaş bir sonraki hafta sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise gelecek hafta deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti. Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadıkları maçta forma giyen Necip Uysal ve Gary Medel ile cezalı olan Ricardo Quaresma ve Burak Yılmaz'ın yerine Antalya deplasmanında, ilk 11'de Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Caner Erkin ve Güven Yalçın'a şans verdi.Mücadelenin 17. dakikasında Antalyaspor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına açılan ortaya Hakan Özmert vurdu. Hakan Özmert'in volesinden sonra top Atiba'ya çarpıp kornere çıktı. Suratına çok sert şekilde gelen top nedeniyle Atiba kendini yerde buldu va hakem sağlık görevlilerini çağırdı. Atiba tedavisi için kenara geldi. Antalyaspor'da kullanılan korner sonrasında Doğukan'ın kafa vuruşuyla birlikte top kaleci Karius'ta kaldı.Beşiktaş 24. dakikada sağ kanattan Jeremain Lens ile etkili geldi. Gönderilen uzun topu Lens sağ kanatta kontrol etti. Lens'in ceza sahasına etkili ortasında Güven altıpas üzerinde topu dokunamadı. Sol kanada açılan top sonrasında kornere gitti. Paslı kullanılan kornerin ardından ceza sahası dışındaki Adriano'ya top gönderildi. Adriano'nun şutunda top üstten auta gitti.Beşiktaş, 32. dakikada sağ kanattan hücuma çıktı. Lens savunmanın arkasına topu uzun gönderdi. Gökhan Gönül topa hareketlendi. Kaleci Boffin kalesini terk ederken ceza sahası sağ çizgisinin aut çizgisiyle kesiştiği noktada Gökhan topa daha önce müdahale etti. Boffin'in müdahalesiyle Gökhan yerde kaldı. Penaltı itirazları yapılırken, hakem VAR odasıyla iletişime geçti. Daha sonra Bülent Yıldırım pozisyonu izlemek için kenara geldi. Bülent Yıldırım daha sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına Adem Ljajic geçti. Ljajic'in vuruşudna Boffin topu kurtardı. Dönen topu Güven takip etti ve yaptığı vuruşta golü buldu. Ancak hakem bu kez VAR odasından gelen uyarının ardından penaltı atıulmadan ceza sahasına giren oyuncular olduğu için, golü iptal etti ve penaltıyı tekrarlattı. Yine topun başına Ljajic geçti. Ljajic 35. dakikada bu kez penaltıyı gole çevirdi ve Beşiktaş, Antalyaspor karşısında skoru 1-0'a getirdi.Golden sonra etkili oyununu sürdüren Beşiktaş sol kanattan Caner ile hücuma çıktı. Caner pasını yanındaki Adirano'ya çıkardı. Adriano ceza sahasına soldan girdikten sonra yaydaki Dorukhan'a pasını çıkardı. Dorukhan bekletmeden yaptığı vuruşta köşeden topu ağlarla buluşturdu. Siyah-beyazlılar bu golle 39. dakikada Antalyaspor karşısında skoru 2-0 yaptı.Bu golden sadece 4 dakika sonra Beşiktaş rakip ceza sahasının dışından bir serbest vuruş kazandı. Ljajic'in etkili şutunda Boffin topu güçlükle çeldi. Ceza sahasında boşa çıkan topu Atiba takip etti ve yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Atiba'nın 43. dakikada attığı bu golle Beşiktaş rakibi karşısında farkı 3'e çıkardı.Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve Beşiktaş ilk 45 dakikayı Antalyaspor karşısında 3-0 önde kapattı.Bülent Korkmaz, ikinci yarıya iki oyuncu değişikliği ile başladı. Antalyaspor'da Armel Drole ve Bahadır Öztürk kenara gelirken oyuna Amilton Minervino ve Fredy Ribeiro dahil oldu.Antalyaspor ikinci yarıya daha hareketli başladı. Nazım Sangare rakip sahaya topla geçerken pasını soldan bindiren Souleymane Doukara'ya çıkardı. Doukara topu sağ ayağına çekip ceza sahası köşesinden sert bir vuruş yaptı. Doukara'nın etkili vuruşunda Karius topa müdahale edemedi ve top ağlarla buluştu. Antalyaspor 50. dakikada Doukara'nın golüyle Beşiktaş karşısında skoru 3-1'e getirdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 59. dakikada oyuncu değişikliğine gitti. Siyah-beyazlı ekipte bu dakikada Caner yerine oyuna Larin girdi.Antalyaspor'un baskısı bu dakikalarda arttı. 61. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortada topa arka direkteki Chico dokundu. Chico'nun vuruşunda top Karius'tan kornere çıktı. Üst üste kornerler sonrasında ceza sahasında topla oyuna ikinci yarıda diren Fredy buluştu. Fredy'nin sert şutunda top yan ağlarda kaldı.Ev sahibi ekibin baskısı devam ederken kullanılan korner sonrasında Beşiktaş kontratağa çıktı. Lens, Yekta ile girdiği mücadelenin ardından topla birlikte rakip sahaya doğru ilerledi. Lens pasını sağ kanattan koşu yapan Güven'e çıkardı. Güven topla birlikte ceza sahasının sağından hareketlendi. 4'e 1 gelişen Beşiktaş hücumunda Güven topu ceza sahası içine gönderdi. Güven'in attığı topu Salih Dursun yaptığı ters vuruşta kendi ağlarına gönderdi. 67. dakikada Salih'in kendi kalesine attığı golle Beşiktaş, rakibi karşısında skoru 4-1 yaptı.Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa 81. dakikada oyuna girdi. Kagawa, oyuna girdikten yaklaşık 30 saniye sonra ceza sahası dışında topla buluştu. Kagawa topla biraz ilerledikten sonra şutunu çekti. Yıldız oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 80:50'de oyuna giren Kagawa 81:08'de takımını 5-1 öne geçiren golü kaydetti.Mücadelenin 84. dakikasında Beşiktaş'ta kazanılan serbest vuruş için topun başına Kagawa geçti Japon yıldız kullandığı serbest vuruşta Boffin'i avladı ve Beşkitaş, Kagawa'nın bu golüyle Antalyaspor karşısında skoru 6-1'e getirdi.Skoru belirleyen golü Antalyaspor adına 89. dakikada Chico kaydetti.Kalan sürede başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Beşiktaş, Antalyaspor'u 6-2 mağlup etti.17. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan kazandığı korner atışında, Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Doğukan Sinik'i kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'da kaldı.26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Adriano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.32. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gökhan Gönül, kaleci Boffin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım önce korner kararı verdi. Daha sonra VAR'a giden Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi. 34. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Ljajic'in vuruşunda, kaleci Boffin topu çelmeyi başarırken, dönen topu tamamlayan Güven Yalçın meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Bülent Yıldırım, Güven Yalçın'ın penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle golü geçersiz sayarak, atışın tekrarlanmasını istedi.35. dakikada Beşiktaş, karşılaşmada 1-0 öne geçti. Tekrar kullanılan penaltıda topun başına geçen Ljajic, Boffin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-139. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Adriano'nun yerden pasında, penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Dorukhan Toköz, düzgün bir vuruşla topu Boffin'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-243. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çelmeyi başardı. Dönen topu sol çaprazdan tamamlayan Atiba, takımının üçüncü golünü ağlara gönderdi: 0-3Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.