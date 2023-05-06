Antalyaspor Beşiktaş maçı İZLE, CANLI BJK Antalyaspor maçı burada
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2023 18:33 -
Güncelleme Tarihi:
06 Mayıs 2023 18:33
Antalyaspor Beşiktaş maçı İZLE, CANLI BJK Antalyaspor maçı burada
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Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor. Son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2 kez ertelendikten sonra Vodafone Park'ta oynanmış ve 0-0 sonuçlanmıştı.
Eksikler
Antalyaspor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley, Tayyip Talha ve Salih Uçan ile Georges-Kevin N'Koudou Antalya'ya götürülmedi.
Beşiktaş Mert Günok, Rosier, Saiss, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Maxim, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar
54. randevu
Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig tarihinde 64. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş geride kalan karşılaşmalarda 34 galibiyet alırken Antalyaspor 6 galibiyet elde etti, 13 maç ise berabere tamamlandı. Antalya'da oynanan maçlarda ise Antalyaspor 30 maçta 5 galibiyet elde ederken Beşiktaş ise 18 galibiyet aldı.
10 maçtır kaybetmiyor
Beşiktaş ligde 10 maçtır yenilmeyerek zirve takibini sürdürüyor. Siyah beyazlılar son 10 maçta Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken Antalyaspor ve Trabzonspor maçları ise beraberlikle sonuçlandı.
Cenk Tosun kart ceza sınırında
Siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sezonun geride kalan bölümündeki Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart gören golcü oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında da kart görmesi halinde Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.
Beşiktaş'ta ilk 11'e 2 sürpriz isim
Zirve takipçisi Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Galatasaray derbisinde dizine darbe alan Salih Uçan ile yine dizindeki ağrılara rağmen dev maçta fedakarlık yaparak forma giyen Omar Colley dünkü antrenmana da katılamadı. İlk 11'in değişmez isimleri olan Salih ve Colley, Antalyaspor maçında oynamayı çok istemelerine rağmen tedavilerinin sürmesi nedeniyle İstanbul'da bırakıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Salih ve Colley'in sakatlıkları nedeniyle kadroda zorunlu değişiklik yapacak. Siyah-beyazlı hocanın savunmada Welinton'a orta sahada Alexandru Maxim'e ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Kartal'da kaptan Atiba Hutchinson uzun süre sonra kadroya dahil edildi. Trabzonspor deplasmanında bulduğu şansı iyi kullanamayan Kevin N'Koudou yine kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan Ghezzal da maçta görev yapamayacak.
Antalyaspor Beşiktaş maçı hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak.