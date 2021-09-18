Antalyaspor Beşiktaş maçı HD izle canlı, Antalyaspor Beşiktaş Canlı bein sports

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Antalyaspor - Beşikaş maçını canlı olarak beIN Sports yayınlayacak.



Burak Yılmaz: "Beşiktaş'ta kaptan olmak, milli takımda kaptan olmak değerli, gurur verici şeyler. Kaptan olarak sevdiğiniz takımla sahada olmak çocukluk hayalidir." pic.twitter.com/NUYMo6VNio



— Sporx (@sporx) September 18, 2021

Süper Lig'de ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 10 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.

Antalyaspor'da Beşiktaş mücadelesi öncesi sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan

Beşiktaş, Valentin Rosier'in üst solunum yolu rahatsızlığı sebebiyle Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Mukairu, Wright.

Mert, Necip, Mehmet Topal, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Salih, Gökhan Töre, Larin, Batshuayi

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 50 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 11 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 107 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 45 gol kaydetti.



Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 25 lig maçının 15'inde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 57 kez havalandırdı, kalesinde ise 31 gol gördü.

Geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.





Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş'a Devler Ligi'nde 28 Eylül'deki Ajax maçına yönelik sürpriz bir karar alındı. Beşiktaş, kritik bir öneme sahip karşılaşma için 2 gün önce Amsterdam'a gidecek. Buna göre siyah beyazlı kafile, 26 Eylül Pazar akşamı antrenman yaptıktan sonra özel uçakla Hollanda'ya hareket edecek.Beşiktaş Kulübü, Valentin Rosier'in Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Doç. Dr. T. Kerem Ülkü Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"Süper Lig'de henüz 4 hafta geride kalmasına rağmen önemli oyuncularını sakatlığa kurban veren Beşiktaş'ta Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex ve N'Koudou Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ise bu durumu pek fazla sorun etmiyor. Deneyimli çalıştırıcı, özellikle defasın göbeğinde Welinton ile Vida'nın yokluğunda Necip ve Montero'nun rahatlıkla bu durumun üstesinden geleceğini düşünüyor. Geçtiğimiz sezon bu ikili Başakşehir ile Fenerbahçe maçlarında birlikte forma giymiş ve siyah-beyazlılar iki karşılaşmayı da kazanmıştı. Bu arada yoğun fikstür nedeniyle sık sık rotasyona gideceklerini açıklayan Sergen Yalçın'ın Antalya maçında Dortmund mücadelesinden farklı olarak N'Sakala ve Atiba'nın yerlerine Rıdvan ile Salih'i sahaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca Larin'in yerine Kenan, Ghezzal'ın yerine de Gökhan'ın oynama ihtimali bulunuyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Borussia Dortmund karşısında ortaya koyduğu pozitif futbola rağmen sahadan eli boş ayrılan Beşiktaş bugün Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında üç puan mücadelesi verecek. (Milliyet/Serdar Sarıdağ) Dortmund maçındaki skor her ne kadar üzücü olsa da oynanan futboldan memnun kalan Teknik Direktör Sergen Yalçın, aynı ciddiyet ve anlayışın Antalyaspor karşısında devam etmesini istedi. Kadrodaki önemli eksiklere karşın Dortmund gibi bir takım karşısında korakor bir mücadele sergilediklerinin altını çizen siyah-beyazlı hocanın, "Nasıl Şampiyonlar Ligi maçına yüksek motivasyonla ciddi bir şekilde hazırlandıysak, Antalya karşısında da aynı şekilde oynamalıyız. Bizim bu anlayışı ve bu tempoyu sadece Şampiyonlar Ligi'ne değil sezon boyunca tüm maçlarda göstermemiz gerekiyor" diye konuştuğu öğrenildi. Teknik patron Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların her zaman güzel futbol ve sahada sonuna kadar mücadele eden bir takım izlemek istediğine de vurgu yaptı. Antalyaspor maçı öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda beklentilerini aktaran siyah-beyazlı hocanın, "Bizim hedefimiz rakip kim olursa olsun kendi futbolumuzu oynamak olmalı. Aklımız Dortmund maçında kalmasın. Yine aynı havayı yakalamalıyız. Bazen Avrupa maçları dönüşü sıkıntılı olur. Yorgunluğumuz da var ama bahane değil. Rakibimiz elbette bu durumdan yararlanmak isteyecektir fakat biz yine aynı ciddiyetle kendi işimize bakacağız" diye konuştuğu vurgulandı.