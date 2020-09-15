Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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15 Eylül 2020 22:30
Fraport TAV Antalyaspor,  Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Serdar Gürler ile Drole katılmadı. Geçen yıl  sakatlanan Bahadır da 11 ay süren tedavinin ardından ilk kez takımla antrenmana katıldı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.



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