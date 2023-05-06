Haber Tarihi: 06 Mayıs 2023 18:33 - Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 18:33

Antalyaspor Beşiktaş maçı BEIN izle, BJK maçı linki

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Antalyaspor Beşiktaş maçı BEIN izle, BJK maçı linki
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beIN Sports Antalyaspor Beşiktaş canlı izle! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI


ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA






ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Antalyaspor ile Beşiktaş zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE




Eksikler

Antalyaspor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley, Tayyip Talha ve Salih Uçan ile Georges-Kevin N'Koudou Antalya'ya götürülmedi.

Muhtemel 11'ler

Antalyaspor
Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Cemali Sertel, Fernando, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Ndao, Larsson, Wright

Beşiktaş
Mert Günok, Rosier, Saiss, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Maxim, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar



54. randevu

Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig tarihinde 64. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş geride kalan karşılaşmalarda 34 galibiyet alırken Antalyaspor 6 galibiyet elde etti, 13 maç ise berabere tamamlandı. Antalya'da oynanan maçlarda ise Antalyaspor 30 maçta 5 galibiyet elde ederken Beşiktaş ise 18 galibiyet aldı.

10 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş ligde 10 maçtır yenilmeyerek zirve takibini sürdürüyor. Siyah beyazlılar son 10 maçta Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken Antalyaspor ve Trabzonspor maçları ise beraberlikle sonuçlandı.

Cenk Tosun kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sezonun geride kalan bölümündeki Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart gören golcü oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasında da kart görmesi halinde Adana Demirspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Beşiktaş'ta ilk 11'e 2 sürpriz isim

Zirve takipçisi Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Galatasaray derbisinde dizine darbe alan Salih Uçan ile yine dizindeki ağrılara rağmen dev maçta fedakarlık yaparak forma giyen Omar Colley dünkü antrenmana da katılamadı. İlk 11'in değişmez isimleri olan Salih ve Colley, Antalyaspor maçında oynamayı çok istemelerine rağmen tedavilerinin sürmesi nedeniyle İstanbul'da bırakıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Salih ve Colley'in sakatlıkları nedeniyle kadroda zorunlu değişiklik yapacak. Siyah-beyazlı hocanın savunmada Welinton'a orta sahada Alexandru Maxim'e ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Kartal'da kaptan Atiba Hutchinson uzun süre sonra kadroya dahil edildi. Trabzonspor deplasmanında bulduğu şansı iyi kullanamayan Kevin N'Koudou yine kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan Ghezzal da maçta görev yapamayacak.


Antalyaspor Beşiktaş maçı hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak.

Antalyaspor Beşiktaş maçı öncesi form durumları

Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor. Son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2 kez ertelendikten sonra Vodafone Park'ta oynanmış ve 0-0 sonuçlanmıştı.

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