Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den İbrahim Hacıosmanoğluna ziyaret

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'den İbrahim Hacıosmanoğluna ziyaret
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09 Ekim 2024 19:04
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede Antalyaspor Asbaşkanı Levent Ördek ve kulübün yönetim kurulu üyeleri Ahmet Feridun Temuçin, Cesur Burak Akar ile Recep Bayraktar da yer aldı.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sinan Boztepe'ye üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti. Sinan Boztepe ise Başkan Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye etti.

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