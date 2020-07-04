Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde lider Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oluyor.



Antalya Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise Yaşer Kemal Uğurlu.



Maç öncesinde lider Başakşehir'in 60 puanı bulunurken 10. Antalyaspor'un ise 37 puanı bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Ev sahibi Antalyaspor'da Bahadır Öztürk'ün sakatlığı bulunurken Hakan Özmert ise cezası nedeniyle kadroda olmayacak.



Başakşehir'de Aleksic, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca cezaları nedeniyle bu maçta oynayamayacaklar.



Muhtemel 11'ler



Antalyaspor



Boffin

Nazım

Veysel

Ersan

Kudrashov

Fredy

Doğukan

Sinan

Amilyon

Podolski

Jahovic



Başakşehir



Mert

Caiçara

Ponck

Epureanu

Clichy

Mehmet Topal

İrfan Can

Gulbrandsen

Berkay

Crivelli

Demba Ba



2 isim sınırda



Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu iki futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 31. haftada sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



Antalyaspor'da ceza sınırında 7 isim var



Ev sahibi Antalyaspor'da Sinan Gümüş, Jahovic, Mukairu, Podolski, Gustavo, Ferhat ve Boffin ise kart sınırında bulunuyor.



