Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde lider Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oluyor.
Antalya Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise Yaşer Kemal Uğurlu.
Maç öncesinde lider Başakşehir'in 60 puanı bulunurken 10. Antalyaspor'un ise 37 puanı bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Ev sahibi Antalyaspor'da Bahadır Öztürk'ün sakatlığı bulunurken Hakan Özmert ise cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
Başakşehir'de Aleksic, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca cezaları nedeniyle bu maçta oynayamayacaklar.
Muhtemel 11'ler
Antalyaspor
Boffin
Nazım
Veysel
Ersan
Kudrashov
Fredy
Doğukan
Sinan
Amilyon
Podolski
Jahovic
Başakşehir
Mert
Caiçara
Ponck
Epureanu
Clichy
Mehmet Topal
İrfan Can
Gulbrandsen
Berkay
Crivelli
Demba Ba
2 isim sınırda
Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu iki futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 31. haftada sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Antalyaspor'da ceza sınırında 7 isim var
Ev sahibi Antalyaspor'da Sinan Gümüş, Jahovic, Mukairu, Podolski, Gustavo, Ferhat ve Boffin ise kart sınırında bulunuyor.
Antalya Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise Yaşer Kemal Uğurlu.
Maç öncesinde lider Başakşehir'in 60 puanı bulunurken 10. Antalyaspor'un ise 37 puanı bulunuyor.
İki takımın eksikleri
Ev sahibi Antalyaspor'da Bahadır Öztürk'ün sakatlığı bulunurken Hakan Özmert ise cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
Başakşehir'de Aleksic, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca cezaları nedeniyle bu maçta oynayamayacaklar.
Muhtemel 11'ler
Antalyaspor
Boffin
Nazım
Veysel
Ersan
Kudrashov
Fredy
Doğukan
Sinan
Amilyon
Podolski
Jahovic
Başakşehir
Mert
Caiçara
Ponck
Epureanu
Clichy
Mehmet Topal
İrfan Can
Gulbrandsen
Berkay
Crivelli
Demba Ba
2 isim sınırda
Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu iki futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 31. haftada sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Antalyaspor'da ceza sınırında 7 isim var
Ev sahibi Antalyaspor'da Sinan Gümüş, Jahovic, Mukairu, Podolski, Gustavo, Ferhat ve Boffin ise kart sınırında bulunuyor.