Antalyaspor - Başakşehir: Muhtemel 11

Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımları konuk ettiği 11 Süper Lig maçının sadece Manisaspor'u çalıştırırken (7G 3B), tek yenilgisini

Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Antalyaspor - Başakşehir mücadelesi beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ligde son sekiz maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi.Son 10 maçını kaybetmeyen ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor ise 33 puanla 9. sırada yer alıyor.Antalyaspor'da Ufuk Akyol sakatlığı, Hakan Özmert ise cezası nedeniyle bu maçta olmayacak. Naldo, Drole, Bahadır ve Ali Eren İyican'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Brezilyalı sağ bek Rafael cezası, Edin Visca, Nacer Chadli, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in ise sakatlıkları nedeniylee forma giyemeyecek. Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Veysel, Eren, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Podolski, OrgillMert, Cemali, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Gulbrandsen, Demba Ba, CrivelliKariyerlerinde Fenerbaçe teknik direktörlüğü de bulunan Ersun Yanal ve Aykut Kocaman 26. kez karşı karşıya geliyor.Öte yandan iki takımın karşı karşıya geldiği sezonun ilk yarısındaki maçı Başakşehir 5-1 kazanmıştı.Bu sezon üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Fraport TAV Antalyaspor müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.Bu dört oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 28. haftada İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.