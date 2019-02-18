Antalyaspor Başakşehir maçı canlı şifresiz izle (bein sports izle)

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

Antalyaspor - Başakşehir maçı canlı şifresiz olarak beİN Sports'tan izlenebiliyor. Süper Lig'de Beşiktaş ve Galtasaray'ın kazanmasının ardından Antalyaspor deplasmanında mücadele eden Başakşehir, mutlak galibiyet hedefliyor. Digitürk üyeleri, abonelikleri kapsamında beİN Sports 1'de maçın heyecanını yaşayabilirler. Ayrıca Sporx'ten de Antalyaspor Başakşheir maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.Antalyaspor XI: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Salih, Nazım, Mevlüt, Hakan, Amilton.Başakşehir XI: Mert, Caicara, Serdar, Mahmut, Kudryashov, Emre, İrfan Can, Mossoro, Arda, Visca, Robinho.Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor'un 29 puanı bulunuyor.Clichy kadroda yok: Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir için yeni bir marş besteledi. Başakşehir Fatih TerimStadı'nda görüntüler eşliğinde paylaşılan bu marş sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede sosyal medyada yayılan Medipol Başakşehir Marşı'nın videosundaki detay kullanıcıların gözünden kaçmadı.Şarkıcı Serdar Ortaç tarafından bestelenen marş, takımın stadından görüntüler eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı. Şarkıdaki "Tribünler dar geliyor" ifadesi ile, paylaşılan görüntülerde stadın boş olması arasındaki tezatlık da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.İşte Serdar Ortaç'ın Başakşehir marşı..."İşte şampiyon BaşakşehirGeliyor BaşakşehirTüm rakiplere saha dar gelirGöster, nasıl oynanır topKim tutar seni hadiDedim işte adı üstünde"