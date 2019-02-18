Antalyaspor Başakşehir maçı canlı hangi kanalda? Antalyaspor Başakşehir maçı saat kaçta?

Antalyaspor-Başakşehir maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 22. haftasında Antalyaspor-Başakşehir karşı karşıya gelecek.
ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında oynanacak Antalyaspor-Başakşehir maçı naklen yayınlanacak.
18 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Antalyaspor-Başakşehir maçı 18 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN... SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?
15.02.2019 20:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR 1 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.
16.02.2019 13:30 AKHİSARSPOR 0-0 MKE ANKARAGÜCÜ
16.02.2019 16:00 BURSASPOR 0-2 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
16.02.2019 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. 1-1 ATİKER KONYASPOR
17.02.2019 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 4-2 DEMİR GRUP SİVASSPOR
17.02.2019 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 0-2 AYTEMİZ ALANYASPOR
17.02.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 2-1 GÖZTEPE A.Ş.
17.02.2019 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. 1-4 GALATASARAY A.Ş.
18.02.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen 45 puanla liderliğini devam ettirdi.
Haftanın son maçlarında ev sahibi takımlar 3 puanı hanesine yazdırdı. MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı 3-0, Demir Grup Sivasspor da Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. - Sonuçlar
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Antalyaspor: 1-1
Beşiktaş-Bursaspor: 2-0
Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-2
Galatasaray-Trabzonspor: 3-1
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-0
Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: 2-1