Antalyaspor ayrılığı açıkladı

Antalyaspor, Doğukan Nelik'in 3. Lig ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Antalyaspor ayrılığı açıkladı
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01 Ağustos 2023 00:21
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 22 yaşındaki oyuncusu Doğukan Nelik'in TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübüne transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Doğukan Nelik, Aliağa FK kulübüne transfer olmuştur. Doğukan Nelik'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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