Antalyaspor, Arjantinli forvet Gaich'i transfer etti

Süper Lig ekibi Antalyaspor, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Arjantinli forvet oyuncusu Adolfo Gaich'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Arjantinli forvet Gaich'i transfer etti
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13 Ağustos 2024 17:02
Son güncelleme 13 Ağustos 2024 17:03
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 25 yaşındaki Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Adolfo Julian Gaich" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Antalyaspor'umuz, Arjantinli golcü Adolfo Gaich ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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