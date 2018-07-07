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Antalyaspor, aradığı ismi İngiltere'de buldu

Sakıb Aytaç ile yollarını ayırmasının ardından sol bek transferine ağırlık veren Antalyaspor, Armand Traore'yi kadrosuna katmak istiyor.

Antalyaspor, aradığı ismi İngiltere'de buldu
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07 Temmuz 2018 12:22
Sakıb Aytaç ile yollarını ayırmasının ardından sol bek transferine ağırlık veren Antalyaspor, rotayı İngiltere'ye çevirdi. İngiltere 2. Ligi'nde Nottingham Forest forması giyen Armand Traore ile görüşen Kırmızı-Beyazlılar, ilk temaslardan olumlu sonuç aldı.

Akdeniz ekibi, kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde Nottingham'la masaya oturacak. Transfere nokta koymayı planlayan Antalyaspor, diğer bölgeler için de çalışmalarını sürdürüyor.

 

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