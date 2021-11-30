Antalyaspor, Amed Sportif'i 4 golle kupanın dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Amed Sportif'i 4-0 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Amed Sportif'i 4 golle kupanın dışına itti
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30 Kasım 2021 22:59
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Fraport TAV Antalspor, Amed Sportif'i ağırladı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fraport TAV Antalyaspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Ghacha, 81. dakikada penaltıdan Mustafa Erdilman ile 33. ve 85. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.

Bu sonucun ardından Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Amed Sportif kupaya veda etti.


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