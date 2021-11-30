Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Fraport TAV Antalspor, Amed Sportif'i ağırladı.
Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fraport TAV Antalyaspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Ghacha, 81. dakikada penaltıdan Mustafa Erdilman ile 33. ve 85. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.
Bu sonucun ardından Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Amed Sportif kupaya veda etti.
Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fraport TAV Antalyaspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Ghacha, 81. dakikada penaltıdan Mustafa Erdilman ile 33. ve 85. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.
Bu sonucun ardından Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Amed Sportif kupaya veda etti.