Antalyaspor, Altay deplasmanına çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Antalyaspor, Altay deplasmanına çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2022 13:00
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Doğukan Sinik ile sakatlıkları süren Harun Alpsoy, Ufuk Akyol ve Admir Mehmedi, Altay mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ligde sekiz haftadır yenilmeyen ve son üç karşılaşmasını kazanan Akdeniz ekibi, İzmir deplasmanından da üç puanla dönüp çıkışını sürdürmek istiyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 41 puanla 10. sırada girdi.

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.