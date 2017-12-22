Antalyaspor Alanyaspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Genel Bilgiler



- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 14 puan -14 averaj ile 16. sırada yer alan Antalyaspor, 18 puan -3 averaj ile 13. sırada yer alan Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.



- Ev sahibi takımda Johan Djourou, Sandro, Danilo Campos, misafir takımda ise Welinton Silva, Serge Mbilla Etame sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.



- 33.000 kişi kapasiteli Antalya Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.



Ev Sahibi



- 6 maçla en fazla beraberlik alan 3 takımdan biri.



- Hakem Serkan Çınar yönetiminde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.



Konuk Ekip



- 16 golle Deplasmanda en fazla gol atan takım.



- Hakem Serkan Çınar yönetiminde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.



Son Karşılaşmalar



- Antalyaspor 3, Alanyaspor 4 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.



- Antalyaspor 14 gol atarken, Alanyaspor 16 golle karşılık verdi.



- 2 maç 2,5 gol altında, 8 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.



- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.



- 5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.



- Antalyaspor 1 ve Alanyaspor 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.





- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 14 puan -14 averaj ile 16. sırada yer alan Antalyaspor, 18 puan -3 averaj ile 13. sırada yer alan Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Johan Djourou, Sandro, Danilo Campos, misafir takımda ise Welinton Silva, Serge Mbilla Etame sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 33.000 kişi kapasiteli Antalya Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.- 6 maçla en fazla beraberlik alan 3 takımdan biri.- Hakem Serkan Çınar yönetiminde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.- 16 golle Deplasmanda en fazla gol atan takım.- Hakem Serkan Çınar yönetiminde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.- Antalyaspor 3, Alanyaspor 4 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.- Antalyaspor 14 gol atarken, Alanyaspor 16 golle karşılık verdi.- 2 maç 2,5 gol altında, 8 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 7 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.- Antalyaspor 1 ve Alanyaspor 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Antalyaspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 17. haftasında Antalyaspor-Alanyaspor karşı karşıya gelecek.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Antalyaspor-Alanyaspor maçı naklen yayınlanacak.22 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Antalyaspor-Alanyaspor maçı 22 Aralık Cuma günü saat 20.00'den itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.