Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında, Antalya Stadyumu'nda konuk ettiği'umağlup etti.Teknik direktör Leonardo'nun istifası sonrası geçici olarak Antalyaspor'un başında olan David Badia yönetiminde 3 puan ile tanışan Antalyaspor'un gollerini 32 ve 84. dakikalardave 51. dakikadakaydetti.Üst üste 5. maçını da kazanamayan ve son 5 haftada 4 mağlubiyet alan Aytemiz Alanyaspor'un tek golü ise 21. dakikada'dan geldi.Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 17'ye yükseltti ve 14. sıraya çıktı. Alanyaspor ise 18 puan ile 13. sırada kaldı.Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Aytemiz Alanyaspor'da karşılaşmanın ardından teknik direktör'in görevi bırakabileceği konuşuluyor. Susiç, maçın ardından Alanyasporlu taraftarlar yoğun tepkisiyle karşı karşıya geldi.