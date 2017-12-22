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Antalyaspor, Alanyaspor karşısında nefes aldı!

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti ve 5 maç sonra 3 puan ile tanıştı.

Kaynak: Sporx.com
Antalyaspor, Alanyaspor karşısında nefes aldı!
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22 Aralık 2017 21:54
Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Teknik direktör Leonardo'nun istifası sonrası geçici olarak Antalyaspor'un başında olan David Badia yönetiminde 3 puan ile tanışan Antalyaspor'un gollerini 32 ve 84. dakikalarda Emre Güral ve 51. dakikada Deniz Kadah kaydetti.

ALANYASPOR SON 5 MAÇINI KAZANAMADI

Üst üste 5. maçını da kazanamayan ve son 5 haftada 4 mağlubiyet alan Aytemiz Alanyaspor'un tek golü ise 21. dakikada Vagner Love'dan geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 17'ye yükseltti ve 14. sıraya çıktı. Alanyaspor ise 18 puan ile 13. sırada kaldı.

Ligde üst üste kötü sonuçlar alan Aytemiz Alanyaspor'da karşılaşmanın ardından teknik direktör Safet Susiç'in görevi bırakabileceği konuşuluyor. Susiç, maçın ardından Alanyasporlu taraftarlar yoğun tepkisiyle karşı karşıya geldi.

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