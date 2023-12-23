Antalyaspor, Adana Demirspor deplasmanında

Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor, Adana Demirspor deplasmanında
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23 Aralık 2023 14:14
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Akdeniz ekibinde sakatlığı süren Brezilyalı file bekçisi Helton Leite ile kart cezalısı Erdal Rakip, Güray Vural ile Britt Assombalonga bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 24 puanla 8. sırada girdi.

Ligde son 7 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Antalyaspor, yenilmezlik serisini Adana deplasmanında sürdürmek istiyor.

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