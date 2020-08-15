Antalyaspor, Abdullahi Shehu'yu transfer ediyor

Yeni sezon öncesinde ciddi bir kadro revizyonuna gitmeye hazırlanan Antalyaspor transferde gaza bastı. Kırmızı-Beyazlılar, TFF 1.Lig ekibi Bursaspor'la sözleşmesi biten ve boşa çıkan Abdullahi Shehu'ya talip oldu.
Başarılı oyuncu ile vakit kaybetmeden pazarlık masasına oturulurken, tarafların anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Shehu'nun önümüzdeki günlerde Akdeniz ekibi ile sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Başarılı oyuncu ile vakit kaybetmeden pazarlık masasına oturulurken, tarafların anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Shehu'nun önümüzdeki günlerde Akdeniz ekibi ile sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.