Antalyaspor, Abdullahi Shehu'yu transfer ediyor

Antalyaspor transferde gaza bastı. Kırmızı-Beyazlılar, TFF 1.Lig ekibi Bursaspor'la sözleşmesi biten ve boşa çıkan Abdullahi Shehu ile masaya oturdu ve anlaşma noktasına geldi.

, Fotoğraf; Instagram
Antalyaspor, Abdullahi Shehu'yu transfer ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2020 11:38
Yeni sezon öncesinde ciddi bir kadro revizyonuna gitmeye hazırlanan Antalyaspor transferde gaza bastı. Kırmızı-Beyazlılar, TFF 1.Lig ekibi Bursaspor'la sözleşmesi biten ve boşa çıkan Abdullahi Shehu'ya talip oldu.

Başarılı oyuncu ile vakit kaybetmeden pazarlık masasına oturulurken, tarafların anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Shehu'nun önümüzdeki günlerde Akdeniz ekibi ile sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için