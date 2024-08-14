Antalyaspor'a yeni bir ceza şoku daha!

240 gün süren transfer engelini geçtiğimiz hafta açan Antalyaspor'a yeni bir yasak geldi. Geçtiğimiz nisan ayında sözleşmesini tek taraflı fesih eden Zymer Bytyqi'nin yaptığı şikayetle Akdeniz ekibine yeni bir ceza geldi.

, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Antalyaspor'a yeni bir ceza şoku daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2024 14:55
Antalyaspor'a FIFA'dan bir kötü haber daha geldi. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 1.3 milyon Euro ödeme yaparak 240 gün süren transfer engelini kaldıran Antalyaspor'a yeni bir ceza daha geldi.

Akdeniz ekibi, geçtiğimiz nisan ayında alacakları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı fesih eden Zymer Bytyqi'nin yaptığı şikayet sebebiyle transfer engeli cezası aldı.

2 MİLYON EURO'YU BULABİLİR

Antalyaspor'dan 3 aylık alacağı bulunan Kosovalı futbolcunun, FIFA'nın aldığı karar doğrultusunda 3 aylık maaşının yanı sıra 2025-2026 sezonunun sonuna kadar olan sözleşmesinin tüm hak edişlerini alabileceği belirtildi. FIFA'nın verdiği bu kararın paralelinde Bytyqi'nin yaklaşık 2.2 milyon Euro alacaklı olacağı da dikkat çekilen detaylar arasında yerini aldı.

TOWNSEND SIKINTILI

Antalyaspor, Arjantinli santrafor Adolfo Gaich transferini dün bitirirken, golcü futbolcunun lisansını gece geç saatlerde çıkardı. Luton Town'dan Andros Townsend ile de anlaşmaya varan Kırmızı-Beyazlıların, İngiliz futbolcuya lisans alıp alamayacağı ise henüz netleşmedi. [Kaynak: Lider Gazete]

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery