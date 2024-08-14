Antalyaspor'a yeni bir ceza şoku daha!

Antalyaspor'a FIFA'dan bir kötü haber daha geldi. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 1.3 milyon Euro ödeme yaparak 240 gün süren transfer engelini kaldıran Antalyaspor'a yeni bir ceza daha geldi.



Akdeniz ekibi, geçtiğimiz nisan ayında alacakları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı fesih eden Zymer Bytyqi'nin yaptığı şikayet sebebiyle transfer engeli cezası aldı.



2 MİLYON EURO'YU BULABİLİR



Antalyaspor'dan 3 aylık alacağı bulunan Kosovalı futbolcunun, FIFA'nın aldığı karar doğrultusunda 3 aylık maaşının yanı sıra 2025-2026 sezonunun sonuna kadar olan sözleşmesinin tüm hak edişlerini alabileceği belirtildi. FIFA'nın verdiği bu kararın paralelinde Bytyqi'nin yaklaşık 2.2 milyon Euro alacaklı olacağı da dikkat çekilen detaylar arasında yerini aldı.



TOWNSEND SIKINTILI



Antalyaspor, Arjantinli santrafor Adolfo Gaich transferini dün bitirirken, golcü futbolcunun lisansını gece geç saatlerde çıkardı. Luton Town'dan Andros Townsend ile de anlaşmaya varan Kırmızı-Beyazlıların, İngiliz futbolcuya lisans alıp alamayacağı ise henüz netleşmedi. [Kaynak: Lider Gazete]





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