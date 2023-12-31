Antalyaspor'a imza atan Sergen Yalçın'dan Beşiktaş itirafı!

Nuri Şahin ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sergen Yalçın imza sonrası flaş bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'a imza atan Sergen Yalçın'dan Beşiktaş itirafı!
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31 Aralık 2023 17:34
Son güncelleme 31 Aralık 2023 18:51
Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

BEŞİKTAŞ İÇİN AÇIKLAMA!

İmza sonrası Hürriyet'e konuşan Sergen Yalçın, "İsmim geçti ama Beşiktaş'tan haber gelmedi. Yapacak bir şey yok, çalışmak zorundayız. Ekibim 2 yıldır beni bekliyor. Şartlar çok iyi, anlaştık." açıklamasını yaptı.

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren ise, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Evren, Sergen Yalçın ile pazartesi günü İstanbul'da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin'in futbol sorumluluğu görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti.

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın ise en son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. 51 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı 2020-21 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere taşıyarak duble zafer yaşadı.

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