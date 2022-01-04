Antalyaspor'a Beşiktaş maçı öncesi kötü haber

Süper Kupa maçında Beşiktaş ile Katar'da karşılaşacak Antalyaspor'da dört isim forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'a Beşiktaş maçı öncesi kötü haber
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04 Ocak 2022 12:07
Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir futbolcu ile temaslı 3 futbolcunun maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak süper kupa finali öncesinde bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bu futbolcunun yanı sıra temaslı 3 oyuncunun Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.


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