Antalyaspor'a ABD'li forvet

Antalyaspor, ABD'li futbolcu Haji Wright'i kadrosuna kattı.

Haber; AA
Abone Ol
Antalyaspor'a ABD'li forvet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2021 21:09
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ABD'li futbolcu Haji Wright'i renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş Geldin Haji Wright" başlıklı paylaşımda, "Kulübümüz Haji Wright ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

23 yaşındaki santrfor geçen sezon Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'da forma giymişti.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.