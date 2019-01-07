  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Antalyaspor, 9 oyuncuyla çalıştı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Antalyaspor, 9 oyuncuyla çalıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2019 16:15
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Belek'te sürdüren Antalyaspor'da antrenman eksiği bulunan futbolcular Diego Angelo, Luis Chico, Souleymane Doukara, Abdelaziz Barrada, Zeki Yıldırım ve Doğukan Sinik ile kaleciler Ruud Boffin, Ferhat Kaplan ve Enes Sancar Şahin çalıştı.

Antrenmanda futbolcular koşu, ısınma hareketleri ve dayanıklılık çalışmasının ardından şut çalışması gerçekleştirdi.

Takım akşam antrenmanını ise tam kadro yapacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için