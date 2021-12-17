Antalyaspor, 5 eksikle Konya'da

Antalyaspor, Süper Lig'de cumartesi günü Konyaspor'a konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, 5 eksikle Konya'da
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17 Aralık 2021 13:08
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Geçen hafta Trabzonspor'u iç sahada 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, Konyaspor maçını da kaybetmek istemiyor.

Ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 21 puanla 12. sırada yer alan Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Fredy, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Enzo Crivelli ile Hakan Özmert'in de İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.


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