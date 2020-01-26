Süper Lig'in 19: haftasında Denizlispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan taraf 3-0'lık Antalyaspor oldu. Yeni transferleri Sinan Gümüş ve Jahovic ile sahaya çıkan Antalyaspor, maçın başından sonuna kadar Denizlispor karşısında etkili bir performans sergileyen Antalyaspor, 11 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Jahovic, 40. dakikada Mukairu ve 57. dakikada Blanco kaydetti. Antalyaspor, Denizlispor karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 17'ye yükseltti; Denizlispor ise 22 puanda kaldı.
KISA KISA;
- Karşılaşmanın 87. dakikasında devreye giren Denizlispor taraftarı, teknik direktör Mehmet Özdilek'e tepki gösterdi ve Özdilek'i istifaya davet etti.
- Antalyaspor'un yeni transferi Jahovic, Denizlisporlu futbolcu ile çıktığı hava topunda sakatlandı ve kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tamer Tuna [Antalyaspor]:"Jahovic'in durumu biraz kritik, röntgenleri çekildi, bakacağız"
- Denizlispor ile Antalyaspor arasında oynanan mücadelede ev sahibi ekibin kalecisi Adam Stachowiak, takım arkadaşından gelen topu eliyle durdurup, endirekt serbest vuruş kullanacağını sanınca hakem Halil Umut Meler, çift vuruş kararı verdi. Bu sırada Denizlispor Kaptanı Hugo Rodallega, Antalyasporlu futbolcularla konuşarak durumu anlatıp kırmızı beyazlıların topu kendilerine bırakmasını istedi ve arkadaşlarından baraj kurmamalarını işaret etti. Bu esnada Antalyasporlu Yekta da teknik heyete döndü ve topu Denizlisporlu futbolculara bırakmak için izin istedi. Tamer Tuna ve ekibinin verdiği izin sonrasında Yekta çift vuruşu kullandı ve Sinan Gümüş'e bıraktı. Sinan da topu auta attı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Barrow'un korner atışında, topla buluşan Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin müdahalesiyle kornere gitti.
27. dakikada Antalyaspor öne geçti. Mukairu'nun pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 0-1.
38. dakikada Aissati'nin ceza sahası içine yaptığı ortada, Rodallega'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkarttı. Fredy'nin pasında ceza sahası dışından topla buluşan Mukairu'nun sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Murawski'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı sert vuruşta, top az farkla auta çıktı.
57. dakikada Antalyaspor farkı üçe çıkarttı. Ceza yayının gerisinde topa sahip olan Sinan Gümüş'ün pasında Yekta Kurtuluş'un şutunda, top rakip oyunculara çarptı. Havalanan topa düzgün bir vuruş yapan Blanco, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Stackhowiak gole izin vermedi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Halil Umut Meler, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sackey, Lopes, Barrow, Murawski, Onazi (Dk. 57 Estupinan), Aissati (Dk. 78 Recep Niyaz), Olcay Şahan (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Rodallega
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Sinan Gümüş (Dk. 78 Harun Alpsoy), Yekta Kurtuluş (Dk. 83 Ufuk Akyol), Bünyamin Balcı, Fredy, Mukairu, Jahovic (Dk. 46 Blanco)
Goller: Dk. 27 Jahovic, Dk. 41 Mukairu, Dk. 57 Blanco (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Bünyamin Balcı, Dk. 18 Mukairu (Antalyaspor), Dk. 12 Onazi, Dk. 87 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)
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Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Jahovic, 40. dakikada Mukairu ve 57. dakikada Blanco kaydetti. Antalyaspor, Denizlispor karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 17'ye yükseltti; Denizlispor ise 22 puanda kaldı.
KISA KISA;
- Karşılaşmanın 87. dakikasında devreye giren Denizlispor taraftarı, teknik direktör Mehmet Özdilek'e tepki gösterdi ve Özdilek'i istifaya davet etti.
- Antalyaspor'un yeni transferi Jahovic, Denizlisporlu futbolcu ile çıktığı hava topunda sakatlandı ve kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tamer Tuna [Antalyaspor]:"Jahovic'in durumu biraz kritik, röntgenleri çekildi, bakacağız"
- Denizlispor ile Antalyaspor arasında oynanan mücadelede ev sahibi ekibin kalecisi Adam Stachowiak, takım arkadaşından gelen topu eliyle durdurup, endirekt serbest vuruş kullanacağını sanınca hakem Halil Umut Meler, çift vuruş kararı verdi. Bu sırada Denizlispor Kaptanı Hugo Rodallega, Antalyasporlu futbolcularla konuşarak durumu anlatıp kırmızı beyazlıların topu kendilerine bırakmasını istedi ve arkadaşlarından baraj kurmamalarını işaret etti. Bu esnada Antalyasporlu Yekta da teknik heyete döndü ve topu Denizlisporlu futbolculara bırakmak için izin istedi. Tamer Tuna ve ekibinin verdiği izin sonrasında Yekta çift vuruşu kullandı ve Sinan Gümüş'e bıraktı. Sinan da topu auta attı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Barrow'un korner atışında, topla buluşan Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin müdahalesiyle kornere gitti.
27. dakikada Antalyaspor öne geçti. Mukairu'nun pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 0-1.
38. dakikada Aissati'nin ceza sahası içine yaptığı ortada, Rodallega'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkarttı. Fredy'nin pasında ceza sahası dışından topla buluşan Mukairu'nun sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Murawski'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı sert vuruşta, top az farkla auta çıktı.
57. dakikada Antalyaspor farkı üçe çıkarttı. Ceza yayının gerisinde topa sahip olan Sinan Gümüş'ün pasında Yekta Kurtuluş'un şutunda, top rakip oyunculara çarptı. Havalanan topa düzgün bir vuruş yapan Blanco, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Stackhowiak gole izin vermedi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Halil Umut Meler, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sackey, Lopes, Barrow, Murawski, Onazi (Dk. 57 Estupinan), Aissati (Dk. 78 Recep Niyaz), Olcay Şahan (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Rodallega
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Sinan Gümüş (Dk. 78 Harun Alpsoy), Yekta Kurtuluş (Dk. 83 Ufuk Akyol), Bünyamin Balcı, Fredy, Mukairu, Jahovic (Dk. 46 Blanco)
Goller: Dk. 27 Jahovic, Dk. 41 Mukairu, Dk. 57 Blanco (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Bünyamin Balcı, Dk. 18 Mukairu (Antalyaspor), Dk. 12 Onazi, Dk. 87 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)
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