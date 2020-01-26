KISA KISA;

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 19: haftasında Denizlispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan taraf 3-0'lık Antalyaspor oldu.maçın başından sonuna kadar Denizlispor karşısında etkili bir performans sergileyen Antalyaspor, 11 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Jahovic, 40. dakikada Mukairu ve 57. dakikada Blanco kaydetti. Antalyaspor, Denizlispor karşısında aldığı galibiyetin ardından puanını 17'ye yükseltti; Denizlispor ise 22 puanda kaldı.- Karşılaşmanın 87. dakikasında devreye giren Denizlispor taraftarı, teknik direktör Mehmet Özdilek'e tepki gösterdi ve- Antalyaspor'un yeni transferi Jahovic, Denizlisporlu futbolcu ile çıktığı hava topunda sakatlandı vehastaneye kaldırıldı. Tamer Tuna [Antalyaspor]:"Jahovic'in durumu biraz kritik, röntgenleri çekildi, bakacağız"- Denizlispor ile Antalyaspor arasında oynanan mücadelede ev sahibi ekibin kalecisi Adam Stachowiak, takım arkadaşından gelen topu eliyle durdurup, endirekttalyasporlu Yekta da teknik heyete döndü ve topu Denizlisporlu futbolculara bırakmak için izin istedi. Tamer Tuna ve ekibinin verdiği izin sonrasında Yekta çift vuruşu kullandı ve Sinan Gümüş'e bıraktı. Sinan da topu auta attı.4. dakikada Barrow'un korner atışında, topla buluşan Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin müdahalesiyle kornere gitti.27. dakikada Antalyaspor öne geçti. Mukairu'nun pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 0-1.38. dakikada Aissati'nin ceza sahası içine yaptığı ortada, Rodallega'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkarttı. Fredy'nin pasında ceza sahası dışından topla buluşan Mukairu'nun sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.52. dakikada Murawski'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı sert vuruşta, top az farkla auta çıktı.57. dakikada Antalyaspor farkı üçe çıkarttı. Ceza yayının gerisinde topa sahip olan Sinan Gümüş'ün pasında Yekta Kurtuluş'un şutunda, top rakip oyunculara çarptı. Havalanan topa düzgün bir vuruş yapan Blanco, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Stackhowiak gole izin vermedi.Denizli AtatürkHalil Umut Meler, Bahtiyar Birinci, İbrahim BozbeyStackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Sackey, Lopes, Barrow, Murawski, Onazi (Dk. 57 Estupinan), Aissati (Dk. 78 Recep Niyaz), Olcay Şahan (Dk. 46 Sedat Şahintürk), RodallegaBoffin, Celustka, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Sinan Gümüş (Dk. 78 Harun Alpsoy), Yekta Kurtuluş (Dk. 83 Ufuk Akyol), Bünyamin Balcı, Fredy, Mukairu, Jahovic (Dk. 46 Blanco)Dk. 27 Jahovic, Dk. 41 Mukairu, Dk. 57 Blanco (Antalyaspor)Dk. 3 Bünyamin Balcı, Dk. 18 Mukairu (Antalyaspor), Dk. 12 Onazi, Dk. 87 Oğuz Yılmaz (Yukatel Denizlispor)