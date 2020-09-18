Antalya'nın Süper Lig ekipleri 2'de 2 peşinde

Antalya'nın Süper Lig'deki futbol takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, ilk hafta rakiplerini 2-0'lık skorlarla yenerek iyi başlangıç yaptıkları yeni sezondaki ikinci maçlarını da puan kaybı olmadan geçmek istiyor.



Ligde 2020-2021 sezonunun ilk haftasında, 13 Eylül Pazar günü konuk ettiği Gençlerbirliği'ni, Bünyamin Balcı ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 yenen Antalyaspor, ikinci hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş'a konuk olacak.



Kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş ile Süper Lig tarihinde 49. kez karşılaşacağı bu mücadeleye, Gençlerbirliği maçından sonra izin yapmadan teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde galibiyet parolasıyla hazırlandı.



Nuri ve Orgill ilk maçlarına çıktı



Fraport TAV Antalyaspor formasıyla ilk resmi maçına Gençlerbirliği mücadelesinde çıkan ve 23 dakika süre alan tecrübeli oyuncu Nuri Şahin'in ile 12 dakika sahada kalan Dever Orgill ve sakatlık sürecini atlatıp ilk hafta 3 dakikalık performans sergileyen yıldız futbolcu Lukas Podolski, Beşiktaş maçında da görev verilmesi halinde sahada olacak.



Alanyaspor'un gol açılışı Davidson'dan



Süper Lig'de ilk hafta 12 Eylül Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Aytemiz Alanyaspor, Davidson ve Caulker'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.



Alanyaspor'un yeni transferlerinden Davidson Pereira, turuncu-yeşilli formayla çıktığı ilk maçta gösterdiği performansla beğeni kazandı.



Yeni takımının yeni sezondaki ilk golünü de atan 29 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu, ilk hafta 90 dakika boyunca sahada mücadele verdi.



Yeni transferlerin ilk hafta performansı



Aytemiz Alanyaspor'un yeni transferlerinden Davidson'un yanı sıra Adam Bareiro, Fatih Aksoy, Berkan Kutlu, François Moubandje, turuncu-yeşilli formayı ilk kez Sivas deplasmanında giydi.



İsviçre uyruklu defans oyuncusu François Moubandje 90 dakika formasını ıslatırken, Paraguaylı forvet Bareiro 83, defans oyuncusu Fatih Aksoy 73, orta saha oyuncusu Berkan da yeni takımlarındaki ilk resmi maçlarında 3 dakika süre aldı.



Kayserispor ile 9. randevu



Ligin ikinci haftasında Hes Kablo Kayserispor'u yarın konuk edecek turuncu-yeşilli takım, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde hazırlandığı maçta, rakibini yenerek Demir Grup Sivasspor galibiyetinden sonra 2'de 2 yapmayı hedefliyor.



Alanyaspor, Süper Lig'de bulunduğu 2016-2017 sezonundan bu yana rakibiyle 8 kez karşılaştı. Akdeniz temsilcisi bu maçların 5'ini kazandı, 2'sini kaybetti, 1 mücadelede berabere tamamlandı.



Bu karşılaşmalarda rakibine 18 gol atan, kalesinde ise 8 gol gören Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'a 4 iç saha maçında sadece 1 kez mağlup oldu.



