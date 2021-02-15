Antalyalı turizmci ülke ülke dolaşıp bisiklet sporcularını Türkiye'ye davet ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan turizmci Mustafa Kemal Canfedai, ilgi duyduğu bisiklet sporunun ilçede de uluslararası düzeyde yapılması amacıyla gönüllü tanıtım elçiliğini üstlendi.



Dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, Türkiye'de kamp yapan uluslararası bisiklet takımlarının sayıları artıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bisiklet Federasyonunun çalışmalarının yanı sıra Antalyalı turizmciler de ellerinden geleni yapıyor.



Turizmci Mustafa Kemal Canfedai, ilgi duyduğu bisiklet sporunun gelişmesi için çaba gösteriyor. İlçeye daha fazla sporcu getirmek amacıyla gönüllü tanıtım elçiliği üstlenen, bisiklet takımlarının Türkiye'de kamp yapması için İngilizce ve Rusça tanıtım broşürleri hazırlayan Canfedai, gittiği 45 ülkede katıldığı organizasyonlarda broşür dağıtıyor.



Canfedai'nin en büyük hayali, ilçeyi bisiklet sporunda ön plana çıkartmak.



- "Türkiye, bisiklet sporu için önemli avantajlara sahip"



Canfedai, AA muhabirine, bisiklet turizminin son yıllarda dünyada ön plana çıktığını söyledi.



Organizasyonlara katılan takımların büyük bir kalabalıkla ve uzun süreliğine geldiğini anlatan Canfedai, devletin ve federasyonun desteğiyle antrenman şeklinde geçen yarışların, sporcuların puan aldığı uluslararası yarışlar düzeyine geldiğini dile getirdi.



Takımlar ve sporcuların, ilçedeki yarışları görünce 60 ile 90 gün arasında uzun konaklama yapmaya başladığına işaret eden Canfedai, "Bisiklet sporcuları turizmde ölü sezon olarak bilinen kasım ve mart aylarında konaklıyorlar. Kent ekonomisine katkı sağlanıyor." dedi.



Canfedai, Türkiye'nin bisiklet sporu için önemli avantajlara sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Türk Hava Yolları verdiği destekle bize güç katıyor. İklim ve otellerimiz güzel. Bisiklet dostu otelimiz var. Yollarımız çok iyi. Fiyat avantajı Avrupa'ya göre çok fazla. Her şey dahil sistemde sporcular 7-24 hizmeti, ücretsiz alıyor. O yüzden burayı tercih ediyorlar. Gelen gitmiyor. Alanya'ya bir olimpiyat köyü kurulursa binlerce, on binlerce sporcu kışın kamp yapacaktır. Bu hayal değil. Tesis olmayan branşlarda bu kadar sporcu geliyorsa, diğer branşlarda daha çok sporcu gelecektir. Kısa dönümde inşallah olimpiyat köylerine kavuşuruz."







