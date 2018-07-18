Antalyalı başpehlivanlar, futbolun Messi ve Ronaldo'su gibi

Antalya, son dönemde yetiştirdiği başarılı pehlivanlarla Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne damga vurdu.



Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonlarından Kırkpınar'da bu yıl da Antalya'nın ağırlığı fazlasıyla hissedildi.



657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yılın başpehlivanı Antalyalı İsmail Balaban'ın göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde yine Antalyalı Orhan Okulu'nun gönderden indirmesiyle sona erdi.



Rakiplerini kovalayarak yendiği için er meydanlarında "Geri vitesi olmayan pehlivan" olarak anılan Orhan Okulu'nun altın kemere ulaştığı bu yılki organizasyonda, diğer Antalyalı başpehlivanlardan Ali Gürbüz yarı final, İsmail Balaban çeyrek final, Mehmet Yeşil Yeşil ikinci turda güreşti.



Geçen yılki finalde İsmail Balaban'a yenilen Orhan Okulu, bu sene Şaban Yılmaz ile yaptığı final güreşini kazanarak yağlı güreş kültürünün üst düzeyde olduğu Antalya'nın bu organizasyondaki başarısına bir yenisini ekledi.



- 10 yılda 8 başpehlivan Antalya'dan



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Antalyalı pehlivanlardan Mehmet Yeşil Yeşil 2009-2010, Ali Gürbüz 2011-2012, İsmail Balaban 2013-2017, Orhan Okulu 2015 ve bu yıl birincilik kürsüsüne çıktı. Antalya, Kırkpınar'da son 10 yılda 8 başpehlivanlık elde etti.



Ata sporu yağlı güreşin çok sevildiği ve altyapıya verilen önemle dikkati çeken Antalya'da çocuklar, ailelerinin yönlendirmesiyle güreşe başlıyor, kulüplerde başpehlivan olan antrenörleri eşliğinde geleceğe hazırlanıyor.



Antalya'nın Elmalı ilçesinde 666 yıldır "Türk'ün ilk er meydanı" sloganıyla yapılan yağlı güreşler de bu sporun kentteki önemini gösteriyor.



Tarihi Kırkpınar'da başpehlivanlığı elde eden sporcular, kentte şölen havasında karşılanıyor ve büyük sevgi, saygı görüyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü Mustafa Kemal Karaboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte, kulüpler arasında da güçlü bir rekabetin yaşandığını söyledi.



Her başpehlivanın yeni yetişen küçük güreşçiler için bir idol haline geldiğini belirten Karaboğa, "Herkesin hedefi Kırkpınar'da başpehlivan olmak. Bu azimle çalışmalarını yürütüyorlar. Kırkpınar'daki güreşlerde miniklerden başpehlivana kadarki madalyaların yüzde 80'i Antalyalı sporcuların. Bu da Antalyalı sporcuların Kırkpınar güreşlerine ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Yeni yetişen başpehlivanlarımız var, daha yıllarca Antalyalı sporcularımızı Kırkpınar'ın başpehlivanı olarak görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



Futbolda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçlarının dışında spor müsabakalarında en fazla seyircinin yağlı güreşlerde olduğuna dikkati çeken Karaboğa, "Futbolda Messi, Ronaldo neyse yağlı güreşte de Antalyalı sporcularımız o. O derece başarılı ve değerliler." ifadesini kullandı.



Karaboğa, Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başta olmak üzere, tüm ilçe belediye başkanlarının da spora ve güreşe önem verdiğini kaydetti.



- Yağlı güreşin başkenti Antalya



Başpehlivan İsmail Balaban'ın antrenörlüğünü yapan Hasan Aydın, Antalya'yı yağlı güreşin başkenti olarak nitelendirdi.



Kırkpınar'da 56 madalya verildiğini ve her yıl bu madalyaların en az 35'inin Antalya'ya geldiğini vurgulayan Aydın, "Antalya, yağlı güreşlere damgasını vuran bir kent. Alınan madalyalar, başpehlivanlıklar da bunu gösteriyor. Kentimiz için gurur verici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.



