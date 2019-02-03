maçının 34. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Gökhan Gönül, ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyonu önce devam ettiren Bülent Yıldırım, pozisyonun tekrarını VAR ekranlarından izledi ve penaltı kararını verdi.Topun başına geçen Adem Ljajic'in vuruşunu Boffin kurtardı, dönen topu Güven Yalçın tamamladı. Beşiktaş'ın gol sevinci sırasında Bülent Yıldırım, golün geçersiz olduğunu belirtip penaltının tekrar atılmasını söyledi.Ljajic'in topa vurduğu sırada Güven Yalçın'ın ceza sahası içine erken girmesi nedeniyle penaltı tekrar atıldı.İkinci kez topun başına geçen Ljajic, bu kez ağları havalandırdı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.