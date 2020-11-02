Antalya'da neler oldu?

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısını Feyyaz Uçar, Mustafa Doğan ve İlker Yağcıoğlu yorumladı.
Antalyaspor 10 kişi kaldı!
İLKER YAĞCIOĞLU
Fenerbahçe adına gol yoktu, çok fazla denedi, uğraştı, baskı kurdu ama gol olmayınca olmuyor. Tek taraflı bir maç oldu ve Antalyaspor, Fenerbahçe kalesine gidemedi. Fenerbahçe maçı domine etti ama golü yapamadıktan sonra bir şey değişmiyor. Antalyaspor 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe artık ikinci yarıda golü bulmaya yakın
MUSTAFA DOĞAN
Fenerbahçe çok istekli, arzulu ve baskılı oynadı. Fenerbahçe ilk yarıda 21 orta yapmış, rakip kaleye oyunu yıkmış. Fenerbahçe hem hücumda hem de savunmada iyi organize oluyor. Kaybedilen toplar hemen kazanılıyor ve diri bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe bir gol atarsa bambaşka bir maç izleyebiliriz
FEYYAZ UÇAR
Fenerbahçe inanılmaz bir baskıyla başladı. Ceza sahası içinde topla da buluştu ama son vuruşlarda başarılı olamadı. Antalyaspor'un eksik kalmasının ardından işi daha da zor olacak. Antalyaspor rakip alanda çok top tutamayacak, bu da Fenerbahçe'nin istediği bir şey.
Jose Sosa ikinci yarı daha fazla sorumluluk alarak, oyunu yönlendirecektir.
Ozan Tufan'a sanırım bir çip takıldı. Eski öğrencimdir, hayretler içerisindeyim. Bu kadar iyi oynaması çok hoşuma gidiyor. Ozan'a devre arasından büyük bir teklif gelir. Çağdaş futbola hızla ilerliyor.
Mbwana Samatta iyi bir oyuncu ama Samatta'nın oynayacağı kanat oyuncuları Fenerbahçe'de yok. Fenerbahçe rakiplerini göbekten delerse, Samatta daha etkili olur.
Antalyaspor 10 kişi kaldı!
İLKER YAĞCIOĞLU
Fenerbahçe adına gol yoktu, çok fazla denedi, uğraştı, baskı kurdu ama gol olmayınca olmuyor. Tek taraflı bir maç oldu ve Antalyaspor, Fenerbahçe kalesine gidemedi. Fenerbahçe maçı domine etti ama golü yapamadıktan sonra bir şey değişmiyor. Antalyaspor 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe artık ikinci yarıda golü bulmaya yakın
MUSTAFA DOĞAN
Fenerbahçe çok istekli, arzulu ve baskılı oynadı. Fenerbahçe ilk yarıda 21 orta yapmış, rakip kaleye oyunu yıkmış. Fenerbahçe hem hücumda hem de savunmada iyi organize oluyor. Kaybedilen toplar hemen kazanılıyor ve diri bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe bir gol atarsa bambaşka bir maç izleyebiliriz
FEYYAZ UÇAR
Fenerbahçe inanılmaz bir baskıyla başladı. Ceza sahası içinde topla da buluştu ama son vuruşlarda başarılı olamadı. Antalyaspor'un eksik kalmasının ardından işi daha da zor olacak. Antalyaspor rakip alanda çok top tutamayacak, bu da Fenerbahçe'nin istediği bir şey.
Jose Sosa ikinci yarı daha fazla sorumluluk alarak, oyunu yönlendirecektir.
Ozan Tufan'a sanırım bir çip takıldı. Eski öğrencimdir, hayretler içerisindeyim. Bu kadar iyi oynaması çok hoşuma gidiyor. Ozan'a devre arasından büyük bir teklif gelir. Çağdaş futbola hızla ilerliyor.
Mbwana Samatta iyi bir oyuncu ama Samatta'nın oynayacağı kanat oyuncuları Fenerbahçe'de yok. Fenerbahçe rakiplerini göbekten delerse, Samatta daha etkili olur.